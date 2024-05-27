محجوبي: الديوان الوطني للإحصائيات هي المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا لتقديم الإحصائيات

قال المدير العام المكلف بتسيير شؤون الديوان الوطني للإحصائيات موسى محجوبي، “إن الديوان الوطني للإحصائيات هي المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا لتقديم الإحصائيات.”

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار في برنامج 52 دقيقة إقتصاد، أكد محجوبي بأن كل الأرقام التي تصدر من الديوان الوطني للإحصائيات صحيحة.

وأضاف ذات المتحدث:”يجب توحيد العمل وضمان التنسيق في مجال إصدار الإحصائيات.”