ونشر محرز صورة فرحته بالهدف الرابع الذي سجله في شباك بيرنلي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”فوز بخماسية دون تلقي أي هدف.. سعيد بتسجيل أول هدف لي مع مانشستر سيتي بملعب الإتحاد”.

5 goals clean sheet . Happy to score my first at the Etihad pic.twitter.com/oyF9gdbIgp

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) October 20, 2018