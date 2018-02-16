محرز:”إنه يوم العودة لملعب الكينغ باوور”

يعود النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي سهرة اليوم الجمعة إلى حديقته المُفضلة ملعب”الكينغ باوور”.

ونشر الأشقر الجزائري أمسية اليوم الجمعة صورة له بقميص الثعالب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

مُرفقا إياها بعبارة “يوم المُباراة.. العودة إلى ملعب كينغ باوور”.

ويواجه سهرة اليوم ليستر سيتي ضيفه شيفلد يونايتد بملعب الكينغ باوور لحساب الدور 16 عشر من منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وكان محرز قد خاض أول لقاء له مع ليستر بعد فترة المُقاطعة ضد مانشستر سيتي بملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.