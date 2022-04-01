محرز:”التشكيك في وطنيتي حز في نفسي كثيرا”

عبر النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، عن تأثره الشديد بسبب تشكيك البعض في وطنيته وعدم تقديمه الأفضل مُقارنة بالسيتي.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي قال في رسالة مُطولة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

“دائما ماكنت صريحا جدا في مشواري الكروي كما في حياتي”.

“لقد تأثرت كثيرا برسائل البعض التي شككت في حبي لقميص الخضر وإرادتي في الدفاع عليه”.

كما أضاف:”البعض يُقارن بين فريقي وبين المنتخب الوطني، وهو الشيئ الذي لا يُمكن مُقارنته لأنني أشعر بالفخر كلما أتيت لتمثيل بلدي”.

قبل أن يختم:”أنا أُمثل بلدي وأحمل القميص الوطني منذ 8 سنوات”.

“الشيئ المؤكد أن الجزائر ستبقى في قلبي للأبد بغض النظر عن مايحمله المُستقبل”.