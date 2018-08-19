محرز:”الفوز ضد هيدرسفيلد مُهدى لدافيد سيلفا”

أهدى النجم الدولي الجزائري رياض محرز الفوز الذي حققه أمسية اليوم الأحد رفقة فريقه “مانشستر سيتي” ضد “هيدرسفيلد تاون” لزميله الإسباني “دافيد سيلفا”.

ونشر محرز صورتين من لقاء اليوم على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” من بينها صورة من داخل غرف تغيير الملابس.

وأرفق محرز الصورتين بعبارة:”6-1.. سعيد جدا بمُباراتي الأولى مع مانشستر سيتي بملعب الإتحاد، شكرا للمُحبين.. فوز اليوم مُهدى لدافيد سيلفا وعائلته”.

وكان محرز قد شارك في الشوط الثاني رفقة السيتي في اللقاء الذي فاز به الأخير بسداسية كاملة لهدف وحيد.