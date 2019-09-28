محرز:”المباراة كانت صعبة لكننا نستحق الفوز”

الرياضة
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محرز:”المباراة كانت صعبة لكننا نستحق الفوز” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تحدث النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن الفوز الذي حققه فريقه “مانشستر سيتي” اليوم ضد “إيفرتون” بثلاثية لهدف.

وقال رجل اللقاء في تصريحات صحفية:”أعتقد أننا نستحق الفوز، كان يمكننا قتل المباراة في الشوط الأول، لاحت لنا قرابة 5 فرص للتسجيل، لكننا لم نسجل”.

وأضاف نجم الخضر:”هذا هو الفارق بين هذه المباراة ومباراة واتفورد في الجولة الماضية، أننا سجلنا أول خمس فرص”.

وختم:”المباراة كانت صعبة، لكننا تعاملنا معها، في الشوط الثاني قمنا بما يتعين علينا القيام به، سجلنا هدفين لنفوز بالمباراة”.


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