محرز:”المباراة كانت صعبة لكننا نستحق الفوز”

تحدث النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن الفوز الذي حققه فريقه “مانشستر سيتي” اليوم ضد “إيفرتون” بثلاثية لهدف.

وقال رجل اللقاء في تصريحات صحفية:”أعتقد أننا نستحق الفوز، كان يمكننا قتل المباراة في الشوط الأول، لاحت لنا قرابة 5 فرص للتسجيل، لكننا لم نسجل”.

وأضاف نجم الخضر:”هذا هو الفارق بين هذه المباراة ومباراة واتفورد في الجولة الماضية، أننا سجلنا أول خمس فرص”.

وختم:”المباراة كانت صعبة، لكننا تعاملنا معها، في الشوط الثاني قمنا بما يتعين علينا القيام به، سجلنا هدفين لنفوز بالمباراة”.