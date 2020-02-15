محرز:”براهيمي الأفضل بالنسبة لي وهذا سبب التحاقه بقطر”

اعتبر قائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” نجم فريق الريان القطري “ياسين براهيمي” الأفضل بالنسبة له مُتحسرا على فشله في الانضمام إلى كبار أوروبا.

نجم السيتي قال في تصريحات تلفزيونية لبيين سبورتس:”أتمنى له التوفيق لأني أعلم أنه يُقدم أداء عاليا أيضا.. إنه أفضل لاعب بالنسبة لي”.

“أتمنى أن يُحقق لقب الدوري القطري وأن يفوز بالجوائز، أتمنى أن يكون سعيدا في قطر، هذا هو الأهم بالنسبة لي”.

“براهيمي يستحق اللعب في أكبر الأندية الأوروبية، في بعض الأحيان سوء الحظ وفي بعض الأحيان التوقيت السيء يكونان سببا في منع اللاعب من الانتقال لفريق كبير وهو ما حدث مع ياسين”.

محرز يوضح سبب عدم قيام براهيمي بمسيرة كبيرة pic.twitter.com/2XP8keeOAp — FOOT HD (@FOOTHD74287012) February 13, 2020