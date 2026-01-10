محرز:”حزين بعد الإقصاء من ربع النهائي وأتأسف للجماهير”

أعرب نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، عن حزنه العميق بعد خروج الجزائر من دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عقب الخسارة أمام نيجيريا.

مؤكدًا أن الإقصاء كان صعبًا وأن الفوز باللقب ليس بالمهمة السهلة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على المستوى القاري.

وقال محرز في تصريحات لوسائل الإعلام:”كنت أتمنى تحقيق لقب ثانٍ في كأس أمم إفريقيا بعد إنجاز 2019، حزين جدًا بعد إقصائنا في دور ربع النهائي، الأمر صعب. الفوز بكأس إفريقيا ليس سهلاً، وهذا الجيل الجديد للمنتخب ملزم بتجاوز هذه المراحل الصعبة، خرجنا مرفوعي الرأس”.

وأضاف حول التحكيم: «الحكم… لا أريد الحديث عنه، لكنه لم يحتسب ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء بسرعة. هذا ليس تبريرًا، لكن الجميع شاهد ما حدث”.

وختم محرز تصريحه بمسحة اعتذار للجمهور:”أتأسف للجمهور ولعائلاتنا”، مؤكدًا شعوره بالمسؤولية تجاه مشاعر الجماهير التي تمنت استمرار الفريق في البطولة.