محرز:”حققنا إنتصاراً مستحقاً بفضل هدف أغويرو المبكر”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، سَعادته بالتتويج بكأس السوبر الإنجليزي مع مانشستر سيتي على حساب تشيلسي.

ووصف محرز الفوز بثنائية بالمُستحق، والذي يعد الأول له مع “السيتيزنس” في أول مباراة رسمية له بالقميص الأزرق السماوي.

وقال النجم الجزائري بعد نهاية المباراة:”كانت مباراة جيدة، وتمكنا من التسجيل مبكرا بفضل أغويرو، لقد كان انتصارًا جيدًا ومستحق”.