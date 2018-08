محرز:”حققنا إنتصاراً مستحقاً بفضل هدف أغويرو المبكر”

ووصف محرز الفوز بثنائية بالمُستحق، والذي يعد الأول له مع “السيتيزنس” في أول مباراة رسمية له بالقميص الأزرق السماوي.

وقال النجم الجزائري بعد نهاية المباراة:”كانت مباراة جيدة، وتمكنا من التسجيل مبكرا بفضل أغويرو، لقد كان انتصارًا جيدًا ومستحق”.

.@Mahrez22: It was a good game, we managed to score early with Kun. It was a good victory and we deserved it. #cfcvcity

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2018