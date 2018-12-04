محرز:”حققنا الأهم وكنا أقرب لقتل المباراة”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته بقيادة ناديه مانشستر سيتي للفوز بثنائية لهدف على مستضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح محرز بعد نهاية المبارة قائلا:”خلال الدقائق الأخيرة كان علينا ضغط كبير، لكن عرفنا كيفية تسيير المباراة، وعدنا بالنقاط الثلاث”.

مضيفا:”كنا نعلم أنه علينا التسجيل أولا لكي يفتح لنا اللعب أكثر، وكان لدينا الكثير من المساحات، وضيعنا فرص حقيقية لقتل المباراة”.

يذكر أن محرز حصل على لقب رجل المباراة، وهذا بعد منحه تمريرة الهدف الأول، وتسجيله للهدف الثاني للسيتي.