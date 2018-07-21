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محرز:”سعيد بأول ظهور لي بقميص السيتي”

الرياضة
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محرز:”سعيد بأول ظهور لي بقميص السيتي” محرز
بقلم عبد النور حواز

أعرب النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته الكبيرة بعد مُشاركته الأولى مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت.

ونشر أمسية اليوم السبت محرز صورة له من لقاء فجر السبت على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق نجم الخضر الصورة بعبارة:” سعيد جدا بأول مُشاركة لي بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي”.

وكان أشبال المدرب الإسباني بيب غوارديولا قد إنهزموا ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني وديا بهدف دون رد.


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