محرز:”سعيد بأول ظهور لي بقميص السيتي”

ونشر أمسية اليوم السبت محرز صورة له من لقاء فجر السبت على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق نجم الخضر الصورة بعبارة:” سعيد جدا بأول مُشاركة لي بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي”.

وكان أشبال المدرب الإسباني بيب غوارديولا قد إنهزموا ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني وديا بهدف دون رد.

Very happy to get the first minutes for @ManCity pic.twitter.com/v4xR00oBxP

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 21, 2018