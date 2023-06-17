محرز:”عوار لاعب جيد وسيقدم الإضافة للخضر”

رحب نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، بالوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، حسام عوار، والذي إعتبره إضافة للمنتخب الوطني.

وصرح نجم الخضر رياض محرز لقناة النهار، اليوم السبت، قبل سفرية الخضر للكاميرون:”حسام عوار لاعب جيد شارك في العديد من المباريات في الدوري الفرنسي “الليغ1″ وفي المنافسات الأوروبية”.

وأضاف قائد المنتخب الوطني:”من المؤكد أن حسام عوار سيقدم الإضافة للمنتخب الوطني، ومواجهة أوغندا في الكاميرون ستكون فرصة له لإكتشاف الأجواء الإفريقية”.

وختم رياض محرز:”نحن في المنتخب الوطني نحتاج لمن يقدم الإضافة، ونسعد دائما بإلتحاق لاعب بمستوى جيد لتقديم الدعم لنا”.