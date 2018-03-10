محرز:”فاردي وضع تمريرتي الحاسمة بطريقة مُذهلة في الشباك”

رياض محرز في لقاء اليوم

قال النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أن زميله الإنجليزي “جيمي فاردي” سجل هدف مُذهل اليوم في شباك “ويست بروميتش ألبيون”.

في اللقاء الذي إنتهى بفوز “ليستر سيتي” برباعية لهدف وحيد لحساب الأسبوع ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محرز الذي كان صاحب التمريرة الحاسمة لفاردي في الهدف الأول لموقع ناديه الرسمي”هدف مُذهل من فاردي”.

وأضاف الأشقر الذي بصم اليوم على تمريرته الحاسمة الثامنة وهدفه العاشر هذا الموسم في البريمرليغ:”أكمل تمريرتي بطريقة رائعة في الشباك”.

“لعبنا في منطقة ويست بروميتش بعد أن سجلوا علينا في بداية اللقاء وهذا ما ساعدنا على تعديل النتيجة”

“في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير وخلقنا العديد من الفرص وحققنا الفوز بنتيجة عريضة”.