محرز:”فخور بالمنتخب المغربي وسأتألق في الجزء الثاني من الموسم”

عبر لاعب المنتخب الوطني، رياض محرز، عن سعادته بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي، لربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وصرح محرز لموقع ESSONNE INFO اليوم الجمعة:””بالطبع من الجيد جدًا أن نرى هذا الفريق (المنتخب المغربي) ينجح في أكبر المراحل مثل كأس العالم”.

وأضاف محرز:”هو أول فريق عربي يفعل ذلك، إنهم يحاولون أن يصبحوا أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، أنا فخور وسعيد حقا بما حققوه.”

كما عبر نجم السيتي، عن تحمسه للجزء الثاني للموسم:”جميع اللاعبين سيأتون بلياقة عالية لتحقيق أهدافهم في الموسم الحالي”.

وأردف المتحدث:”سجلت 5 أهداف منذ بداية الموسم، لم ألعب جيداً، ولأكون صريحاً إنها حصيلة قليلة”.

كما أكد نجم المنتخب الوطني محرز:”أعتقد أن الجزء الثاني من الموسم، سيكون جيد بالنسبة لي، وسيكون الكثير من الأهداف”.