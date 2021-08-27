محرز:”قميص الخضر يعني الكثير بالنسبة لي”

أكد مجددا النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز افتخاره بقميص الخضر.

قائد المنتخب الوطني قال في تصريحات لقناة كنال بلوس:”قميص الخضر يعني الكثير بالنسبة لي، لقد تعلمت أغلب مبادئ الحياة في الجزائر عندما كنت أذهب رفقة والدي”.

وأضاف:”الجزائر بلد خاص وأشعر بالانتماء له، عندما أرتدي قميص المنتخب الوطني أشعر بفخر شديد، خاصة عندما تشاهد فرحة الشعب بالتتويج بالكان لا يمكنك سوى القتال من أجل هذا العلم الجزائري”.

وختم:” عندما أرتدي قميص الخضر أتذكر طفولتي عندما كنت أذهب لبنى سنوس بتلمسان رفقة والدي رحمه الله”.