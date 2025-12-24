محرز: “كنا بحاجة لهذا الفوز ونستهدف النهائي”

عبّر قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، عن رضاه عقب الفوز العريض على منتخب السودان بثلاثية نظيفة.

في مستهل مشوار “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكداً أن الأهم بالنسبة له هو تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

وقال محرز، في تصريحاته بعد نهاية اللقاء: “أنا سعيد بحصد النقاط الثلاث، كنا بحاجة لهذا الفوز. خاصة أننا لم نحقق الانتصار منذ فترة في كأس أمم إفريقيا. هذا مهم جداً من الناحية المعنوية”.

وعن تتويجه بجائزة رجل المباراة، قلل قائد “الخضر” من أهميتها، مشدداً على أن النجاح الحقيقي هو نجاح جماعي، حيث صرّح: “جائزة رجل المباراة أمر ثانوي، اليوم أنا، وغداً سيكون لاعب آخر، الأهم هو الفوز ومصلحة المنتخب”.

كما كشف نجم المنتخب عن طموحات المجموعة في هذه النسخة القارية، مؤكداً أن الهدف يتجاوز الأرقام الفردية، قائلاً: “هدفي في هذه البطولة جماعي، نريد الذهاب بعيداً والوصول إلى النهائي. عندما نشارك في منافسة، نكون دائماً هناك من أجل التتويج”.