محرز:”لا نُغير أبدا الفريق الذي يفوز”

أكد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” مقولة “لا يُمكن تغيير أبدا الفريق الذي يفوز” من خلال منشور على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”.

جناح مانشستر سيتي الإنجليزي نشر صورة تجمعه ببعض زملائه في المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل مواجهة بوتسوانا.

وأرفق أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016 الصورة بعبارة:”لا نُغير أبدا الفريق الذي يُحقق الفوز”.

منشور قائد الخضر يأتي في ظل الصراع القائم بين الفاف ووزارة الرياضة وإشاعات رحيل الناخب الوطني جمال بلماضي.

https://www.facebook.com/Riyad.Mahrez.RM26.7/posts/297833621697872