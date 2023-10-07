محرز:”لا يوجد فرق بين مستوى الكرة السعودية والأوروبية”

كشف نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي. رياض محرز. أن مستوى كرة القدم الأوروبية مُتقارب مع نظيره بأوروبا.

وصرح محرز للصفحة الرسمية لدوري روشن السعودي عبر منصة X اليوم السبت:”لدينا جمهور صاخب، جمهور رائع ويدعمنا وأنا أحب هذا الشغف، وسنفعل كل ما بوسعنا، لنقدم أفضل موسم”.

وأضاف محرز:” ممكن المستوى الفني في السعودية، الأقوى في الشرق الأوسط، لم أكن أعرف ما مدى تقارب المستوى مقارنة بأوروبا”.

وأوضح محرز:”منذ وصولي لعبت تقريبا 7 مباريات وأعتقد أنه مستوى جيد، ويمكن أن يصبح أفضل، إنه حقا شيء مثير، لم أجرب شيئا مثل هذا من قبل”.

وتابع ذات المتحدث:”أحب الجمهور هنا، وأحيانا عندما لا تلعب جيدا أو نخسر فإنهم يستمرون في تشجيعنا، نحن حقا نحتاج هذا الدعم لأننا أحيانا نمر بفترات صعبة، مثلما قلت إنها البداية، وسنحقق أشياء كثيرة”.

وختم محرز تصريحاته:”أقول للجمهور، ادعمونا وابقوا صابرين، لأننا سنحقق أشياء كبيرة معا، يوجد الكثير من المواهب هنا، وتم استقدام العديد من اللاعبين للعمل معهم، وتطوير كرة القدم، انه شيء مذهل”.