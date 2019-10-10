محرز:”لست النجم الأول ولهذا السبب تركت شارة القيادة لبراهيمي بعد دخولي”

تحدث قائد المنتخب الوطني “رياض محرز” عن حادثة شارة القيادة وكذا عن نجوميته الكبيرة لدى الجزائريين بعد مباراة الكونغو الديمقراطية.

وقال لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال المنطقة المختلطة التي أعقبت المواجهة الودية:”لست النجم الأول في المنتخب الوطني، جميع اللاعبين سواسية”.

“مافعلناه في كأس أمم إفريقيا وتتويجنا باللقب وادخالنا الفرحة لكل البلاد جعل الجمهور الجزائري يتعامل معنا بطريقة رائعة”.

“بعد دخولي في الشوط الثاني أراد براهيمي منحي شارة القيادة لكنني رفضت لأنني أرى انه يستحقها أيضا، انا أو ياسين نفس الشيئ”.