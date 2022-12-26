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الرياضة

محرز:”ليدز مُنافس صعب لكن التتويج باللقب يتطلب منا الفوز”

بقلم حواز عبد النور
محرز:”ليدز مُنافس صعب لكن التتويج باللقب يتطلب منا الفوز”
صورة مركبة
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شدد النجم الدولي الجزائري لمانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، على صعوبة مواجهة ليدز يونايتد المُقررة الأربعاء.

حيث قال محرز في تصريحات لموقع مانشستر سيتي:”نحن لسنا في صدارة الدوري حاليًا، وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه”.

وأضاف:”سنأخذها مباراة تلو الأخرى، لكن هدفنا هو محاولة الفوز بلقب آخر”.

“هناك الكثير من الفرق القوية المُرشحة للفوز بالدوري، لذا فنحن لا نركز فقط على أرسنال”.

وختم:”ليدز يونايتد ناد كبير، ومن الصعب الفوز في ملعبه، لكننا نعرف ما يمكن توقعه منهم”.

“سنكون مستعدين لذلك، ونأمل أن نتمكن من الخروج بالنقاط الثلاث”.

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