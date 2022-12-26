محرز:”ليدز مُنافس صعب لكن التتويج باللقب يتطلب منا الفوز”

شدد النجم الدولي الجزائري لمانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، على صعوبة مواجهة ليدز يونايتد المُقررة الأربعاء.

حيث قال محرز في تصريحات لموقع مانشستر سيتي:”نحن لسنا في صدارة الدوري حاليًا، وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه”.

وأضاف:”سنأخذها مباراة تلو الأخرى، لكن هدفنا هو محاولة الفوز بلقب آخر”.

“هناك الكثير من الفرق القوية المُرشحة للفوز بالدوري، لذا فنحن لا نركز فقط على أرسنال”.

وختم:”ليدز يونايتد ناد كبير، ومن الصعب الفوز في ملعبه، لكننا نعرف ما يمكن توقعه منهم”.

“سنكون مستعدين لذلك، ونأمل أن نتمكن من الخروج بالنقاط الثلاث”.