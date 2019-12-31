محرز:”من ملاعب فارغة الى خزينة مليئة بالألقاب”

لخص النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” مسيرته خلال العشرية التي تُشارف على الانقضاء بطريقة رائعة.

قائد الخضر نشر صورا عديدة تُبرز أهم اللحظات التي عاشها منذ سنة 2010 الى غاية 2019 التي شهدت تتويجه بكأس أمم إفريقيا رفقة الخضر.

نجم السيتي أرفق الصور بعبارة:”توهج كبير خلال هذه العشرية، من ملاعب فارغة إلى خزائن مليئة بالألقاب..”.

“محرز” أطلق على صوره بقميص “لوهافر” عبارة:”بداية العشرية” فيما عنون صوره بالألقاب التي حققها:”نهاية العشرية”.