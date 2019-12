محرز:”من ملاعب فارغة الى خزينة مليئة بالألقاب”

قائد الخضر نشر صورا عديدة تُبرز أهم اللحظات التي عاشها منذ سنة 2010 الى غاية 2019 التي شهدت تتويجه بكأس أمم إفريقيا رفقة الخضر.

نجم السيتي أرفق الصور بعبارة:”توهج كبير خلال هذه العشرية، من ملاعب فارغة إلى خزائن مليئة بالألقاب..”.

“محرز” أطلق على صوره بقميص “لوهافر” عبارة:”بداية العشرية” فيما عنون صوره بالألقاب التي حققها:”نهاية العشرية”.

Quite a glow up in this decade 😂 from empty stadiums and trophies cabinet to now…. #believeinyou #believeinyourdreams #alhamdoulillah 💙🇩🇿🏆

The beginning of The end

the decade of the decade pic.twitter.com/jriAmaTnUM

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 31, 2019