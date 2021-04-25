محرز:”نستحق التتويج بكأس الرابطة ونحن سُعداء للغاية”

آبدى النجم الدولي الجزائري رياض محرز سعادته البالغة بتتويجه رفقة فريقه مانشستر سيتي بمُنافسة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

ساحر العرب قال في تصريحات لسكاي سبورتس:”كانت مباراة صعبة، كنا نعرف أنها ستكون كذلك، واصلنا السيطرة وتمرير الكرة، وأعتقد أننا نستحق الفوز اليوم”.

“تكون خائفا دائما لأن توتنهام فريق جيد، لكننا واثقون من طريقة لعبنا، نحن سعداء للغاية، يجب أن تفوز سواء لعبت جيدا أو لا، اليوم أعتقد أننا لعبنا جيدا وفزنا”.

وعن عودة الجماهير جزئيا في هذه المباراة:”أحدث المشجعون فرقا ضخما، 8 آلاف رقم رائع ونتطلع قدما لعودة المزيد منهم”.