محرز:”نستحق التتويج بكأس الرابطة ونحن سُعداء للغاية”

ساحر العرب قال في تصريحات لسكاي سبورتس:”كانت مباراة صعبة، كنا نعرف أنها ستكون كذلك، واصلنا السيطرة وتمرير الكرة، وأعتقد أننا نستحق الفوز اليوم”.

“تكون خائفا دائما لأن توتنهام فريق جيد، لكننا واثقون من طريقة لعبنا، نحن سعداء للغاية، يجب أن تفوز سواء لعبت جيدا أو لا، اليوم أعتقد أننا لعبنا جيدا وفزنا”.

وعن عودة الجماهير جزئيا في هذه المباراة:”أحدث المشجعون فرقا ضخما، 8 آلاف رقم رائع ونتطلع قدما لعودة المزيد منهم”.

🗣 "I think we deserved to win today."

🗣 "So good to have the fans back. The atmosphere even with 8000 was amazing."

Man of the match Riyad Mahrez talks to Sky Sports about Manchester City's Carabao Cup win. pic.twitter.com/1mlqrVpHy9

