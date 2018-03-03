محرز:”نستحق التعادل ضد منافس صعب”

أكد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أن فريقه “ليستر سيتي” يستحق التعادل في لقاء اليوم ضد “بورنموث” بالنظر للأداء المُقدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الثعالب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تصريحا للأشقر الجزائري بعد اللقاء.

“عانينا في الشوط الأول ضد بورنموث الذي صعب علينا الأمور بطريقة لعبه لكننا خلقنا عديد الفرص في المرحلة الثانية”.

“أظن أننا نستحق التعادل اليوم … في مثل هذه المُباريات المُغلقة يجب إستغلال لحظات مُعينة من أجل تحقيق بعض الأشياء”.

وكان محرز قد سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 97 بمُخالفة مباشرة رائعة.