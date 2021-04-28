محرز:”هذا اللاعب توقع هدفي ليلة المُباراة”

كشف رياض محرز أن زميله في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بينجامين ميندي” توقع تسجيله ليلة اللقاء الذي جمعهم بباريس سان جيرمان.

رياض محرز قال في تصريحات عقب المواجهة:”الهدف كان بفضل بينجامين ميندي الذي توقع حدوث ذلك أمس..”.

“لقد كانت مباراة ذات وجهين، في الشوط الأول افتقدنا خطورتنا، وكان باريس أفضل نسبيا، وبعد ذلك نجحنا في الضغط عليهم ومُحاصرتهم في وسط ملعبهم، وكنا أقوياء للغاية”.

“حالفنا الحظ في الهدفين، لم نقدم أداء جيدا في المجمل، لكن هذا لا يعني أن باريس كان أقوى كثيرا، لم يشكلوا خطورة كبيرة في الشوط الأول باستثناء هدفهم الوحيد”.

“في الشوط الثاني، تحسن الأداء، وكنا الأفضل، لكن لم نكن في قمة مستوانا، كنا أقوياء دفاعيا، لذا لم ينجح خط هجوم باريس في التواصل مع مبابي”.

“في مثل هذه المباريات، الأداء الدفاعي يكون مهما، لم نكن في قمة مستوانا لكن حققنا الفوز، وتبقى كل الاحتمالات واردة في مباراة العودة، لدينا أفضلية بسيطة، وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل إيابا لنؤكد تأهلنا للنهائي”.