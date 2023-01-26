محرز:”هذا سر عودتي القوية والغياب عن المونديال كان أمراً قاسياً ومُحزناً”

كشف النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، سر عودته القوية رفقة فريقه مانشستر سيتي الانجليزي عقب فترة التوقف.

وذلك خلال لقاء خاص مع قناة “بيين سبورتس” القطرية نُشر سهرة اليوم الخميس.

حيث قال:”كانت هناك بعض الأمور التي لا أُريد أن أقول مُشكلات، لهذا لم أكن في أفضل أحوالي ذهنيا، ولم أُقدم أفضل مستوياتي قبل المونديال”.

كما أضاف:”الأندية الكبيرة لا تصبر عليك، وعندما لا تلعب جيدا يأخذ لاعب آخر مكانك، لكن منذ فترة التوقف وأنا أعمل بجد”.

وأردف”بفضل هذا العمل عُدت بجاهزية كبيرة وفي أفضل حال وأنا على ما يُرام في الوقت الحالي”.

وبخصوص غياب الخضر عن المونديال قال محرز:”مُشاهدة كأس العالم من المنزل كان أمرا صعبا للغاية”.

“كنا نستحق التواجد في مونديال قطر، لكنه القدر وهذه هي الحياة”.

قبل أن يختم:”علينا تقبل ذلك، استخدمت ذلك الحزن والاحباط للانطلاق من جديد، بصورة أفضل بعد كأس العالم”.