محرز:”هذه هي أفضل جائزة شخصية تحصلت عليها في مشواري”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” عن الجائزة الشخصية التي يعتبرها الأفضل في مشواره الكروي.

قائد الخضر اعتبر التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز سنة 2016 اللحظة الأهم في مشواره الكروي من الجانب الفردي.

نجم السيتيزنس قال في تصريحات صحفية:”جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تحصلت عليها سنة 2016 هي الأفضل بالنسبة لي على مستوى الجوائز الفردية”.

يذكر أن “محرز” تحصل على الجائزة سنة 2016 بعد قيادته فريقه السابق ليستر سيتي لتتويج تاريخي بالبريمرليغ.