محرز:”وفاة والدي كانت دافع لتألقي في عالم كرة القدم”

كشف اللاعب الدولي الجزائري ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز، أن وفاة والده كان دافعا لنجاح اللاعب في مسيرته الكروية.

ونشر موقع المان سيتي، أمس الثلاثاء، الفيلم الوثائقي عن مسيرة نجم الخضر محرز، والذي صرح خلاله:””كان والدي يهوى لعب كرة القدم ، لقد كان لاعبا رائعا”.

وأضاف محرز:”عندما كنت صغيراً رأيته يلعب وكان لاعبا جيدا للغاية، حيث عندما لعبنا معا في الفناء الخلفي الخاص بالمنزل أو عندما كان يدربني، إكتشفت أن لدينا الكثير من المهارات المتماثلة.”

وتابع المتحدث:”كان والدي دائما ما يدفعني للعب بشكل أفضل، لكنه كان أيضا حريصا على نجاحي بالمدرسة، وعندما لاتسير الأمور بشكل جيد في المدرسة، كان يعاقبني بعدم الذهاب إلى لعب كرة القدم”.

وأردف نجم الخضر:”قبل وفاته بوقت قليل كنت في الخامسة عشرة، لم يعد بإمكانه الحضور لمشاهدتي، وهذا كان يؤلمني قليلا، وبعد وفاته كانت نقطة الانطلاق وقلت لنفسي أنه يجب علي النجاح في مسيرتي الكروية من أجله.”

وختم رياض محرز تصريحاته:”بعد وفاة والدي، لم يكن هناك أحد لمساعدة والدتي، كان الأمر صعبا علينا كوننا كنا نعيش في مسكن ميسورة التكلفة، وبالطبع هناك أسوأ منا، لكن كنت أنا وأخي فقط، وأيقنت أنني أجيد كرة القدم وأنني أستطيع أن أحقق شيئا منها وكنت مقتنعا في خطوتي هذه.”