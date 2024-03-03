محرز:”يجب التركيز على الأمور الإيجابية في فريقنا الأهلي”

أبدى الدوي الجزائري رياض محرز رضاه لما قدمه رفقة زملائه في الفريق رغم التعادل داخل القواعد أمام نادي ضمك في دوري روشن السعودي.

وقال رياض محرز في تصريح الي نقلته الصفحة الرسمية لنادي الأهلي عبر منصة “إكس” “”قدمنا مباراة جيدة، و آنا سعيد أننا لعبنا أمام جمهورنا، الطرد كان صعب علينا و ألا أدري هل الطرد كان صحيحا أم لاعب”.

كما أضاف قائد الخضر “كنا نستحق الفوز و التعادل هو أقل الخسائر بالنسبة لنا، خلقنا عدد من الفرص، و عدم إنهاء الهجمات هو الأمر السلبي”.

وختم محرز “يجب التركيز على الأمور الإيجابية في فريقنا من أجل مواصلة المشوار بشكل جيد”.

وكان محرز قد تعادل أمام مواطنه سفيان بن دبكة الذي قدم مباراة في المستوى، بعد التي أبهر فيها الجميع خلال لقاء الذئاب.