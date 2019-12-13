محرز أبرز الغائبين عن التشكيلة المثالية الأوروبية لدور المجموعات!

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن التشكيلة المثالية لدور المجمعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا التي أختتمت فعالياتها أول أمس الأربعاء.

وشهدت التشكيلة المثالية لدور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا غياب اللاعب الجزائري رياض محرز بالرغم من الآداء الرائع الذي قدمه مع فريق السيتي.

وكان رياض محرز وراء تسجيل هدف بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة خلال المواجهات الستة لدور المجموعات من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

حصيلة رياض محرز في دور المجموعات مع مانشستر سيتي :

هداف وتمريرة حاسمة أمام شختار

تمريرة حاسمة أمام دينامو زغرب

تمريرة حاسمة أمام أتلانتا

تمريرة حاسمة أمام دينامو زغرب.