محرز: “أتطلع للتتويج بالمزيد من الألقاب”

أبدى الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، شفغه الكبير، وتحمسه لحصد المزيد من الألقاب.

وصرح محرز، في ندوته الحصفي الخاصة بنهائي دوري أبطال آسيا: “سعيد للغاية بالتواجد في نادٍ بحجم الأهلي، وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات، والهدف الأبرز حاليًا هو التتويج باللقب القاري”.

كما أضاف: “من وجهة نظري أن الدوري لم ينته بعد، فالأهلي يمتلك حظوظ التتويج بدون أدنى شك، ولكن علينا التركيز في آسيا أولًا”.

وتابع رياض محرز: “فخور بالألقاب التي حققتها في مسيرتي، سواء مع الأندية، أو منتخب الجزائر، وبطولة آسيا من أهم البطولات بالنسبة لي”.