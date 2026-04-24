محرز: “أتطلع للتتويج بالمزيد من الألقاب”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، شفغه الكبير، وتحمسه لحصد المزيد من الألقاب.
وصرح محرز، في ندوته الحصفي الخاصة بنهائي دوري أبطال آسيا: “سعيد للغاية بالتواجد في نادٍ بحجم الأهلي، وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات، والهدف الأبرز حاليًا هو التتويج باللقب القاري”.
كما أضاف: “من وجهة نظري أن الدوري لم ينته بعد، فالأهلي يمتلك حظوظ التتويج بدون أدنى شك، ولكن علينا التركيز في آسيا أولًا”.
وتابع رياض محرز: “فخور بالألقاب التي حققتها في مسيرتي، سواء مع الأندية، أو منتخب الجزائر، وبطولة آسيا من أهم البطولات بالنسبة لي”.
رابط دائم : https://nhar.tv/C5grw