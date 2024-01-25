محرز: “أتمنى عودة منتخبنا الوطني للمسار الصحيح”

تحدث قائد الخضر رياض محرز، عن مستقبل المنتخب الوطني، مبديا أمله في عودة الأمور إلى نصابها بقدوم مدرب جديد.

وقال محرز، في تصريحات نقلها تلفزيون “النهار”: “أنا المسؤول الأول، كوننا لم نكن في المستوى المطلوب في آخر ثلاثة سنوات، ونحن ندفع الثمن”.

كما أضاف: “نحن حزينون من أجل الشعب الجزائري، وعائلاتنا، كوننا نلعب من أجلهم، وندرك حبهم الكبير للجزائر، والذي نقاسمهم اياه”.

وتابع رياض محرز: “نتمنى أن تعود الأمور إلى مسارها الصحيح في المنتخب، مع مدرب جديد، ولاعبين جدد”.