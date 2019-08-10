محرز أجرى “فحص المُنشطات” وهذه نتيجته!

كشف “بيب غوارديولا” مدرب نادي “مانشستر سيتي” عن تفاصيل جديدة بخصوص رياض محرز وقضية “الدواء” التي صنعت الحدث الأيام الماضية.

وأوضح التقني الإسباني بأن اليساري خضع لإختبار المُنشطات وتجاوزه بسلام مُنتصف الأسبوع، وهو ما يُفسر إستدعاءه لمُباراة “واست هام”.

وصرّح الفيلسوف خلال ندوة صُحفية عقدها قبل إفتتاح “البريميرليغ” قائلا :”لم نكن نمتلك تفاصيل الدواء الذي تناوله رياض في الجزائر”.

ليُواصل :”هذا الأمر دفعنا لعدم الإعتماد عليه أمام ليفربول، ولكن خلال الأسبوع قامت لجنة مُكافحة المُنشطات بفحصه، والأمور سليمة تماما”.

وأشارت جريدة “التليغراف” بأن نتائج الفحص كانت مُريحة، وأوضحت عدم تواجد أي مواد محظورة في جسم الجناح الطائر.

وشدد “بيب” على إبن سارسال لم يتناول أي مواد مُنشطة، وبأنه سيُشارك بصفة طبيعية مع زملائه ظهيرة اليوم السبت.