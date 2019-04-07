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محرز: “أحلم بالفوز بدوري الأبطال”

الرياضة
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محرز: “أحلم بالفوز بدوري الأبطال”
بقلم أمير بهلول

أكد النجم الجزائري “رياض محرز” أن الحُلم الكبير هو الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم رفقة “مانشستر سيتي”.

وقال “محرز” في تصريحات لصحيفة “دايلي مايل”: “الفوز بدوري الأبطال سيكون أكثر من رائع”.

وأضاف: “لطالما أردت الفوز بأحد هذه الألقاب وإذا لم نفز بالتشامبينز ليغ هذا الموسم سنفعل ذلك الموسم المقبل”.

وتابع: “علينا الفوز على توتنهام أولا وبعدها سنرى ماذا سيحدث”.

وختم كلامه: “حتى أكون صادقا، من الطبيعي أن تأتي هذه الفكرة في رأسك، يمكنك الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي كما يمكنك خسارتهما معا”.


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