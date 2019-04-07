محرز: “أحلم بالفوز بدوري الأبطال”

أكد النجم الجزائري “رياض محرز” أن الحُلم الكبير هو الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم رفقة “مانشستر سيتي”.

وقال “محرز” في تصريحات لصحيفة “دايلي مايل”: “الفوز بدوري الأبطال سيكون أكثر من رائع”.

وأضاف: “لطالما أردت الفوز بأحد هذه الألقاب وإذا لم نفز بالتشامبينز ليغ هذا الموسم سنفعل ذلك الموسم المقبل”.

وتابع: “علينا الفوز على توتنهام أولا وبعدها سنرى ماذا سيحدث”.

وختم كلامه: “حتى أكون صادقا، من الطبيعي أن تأتي هذه الفكرة في رأسك، يمكنك الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي كما يمكنك خسارتهما معا”.