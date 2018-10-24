محرز: “أداء رائع و 3 نقاط مهمة”

أشاد النجم الجزائري “رياض محرز” بأداء فريقه في مباراة يوم أمس الثلاثاء ضد “شختار دونتسيك” الأوكراني حينما فاز “السيتي” بثلاثية نظيفة.

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أداء رائع و3 نقاط مهمة”.

وأكد من جهة أخرى “بيب غوارديولا” أن الفريق لعب المباراة دون أخطاء ولولا سوء الحظ لانتهت المباراة بنتيجة أكبر.

يذكر أن “رياض” قدم مباراة كبيرة والقائم بالإضافة إلى سوء الحظ حرماه من تسجيل أول أهدافه مع “السيتي” في دوري الأبطال.