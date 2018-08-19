محرز: “أريد الفوز بالألقاب مع مانشستر سيتي”

أكد “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي” أنه يريد التتويج بكل الألقاب الممكنة مع فريقه كما أشاد بمدربه “بيب غوارديولا ” وبطريقة لعب “السيتي”.

وقال “محرز” في حوار أجراه مع قناة “سكاي سبورتس”: “أنا هنا لمساعدة الفريق والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب”.

وأضاف: “لقد قدموا موسم كبير ولا أعتقد أن نتائج الموسم الماضي ستتكرر لكن سنحاول الفوز ثم الفوز ثم الفوز”.

وتابع: “لا يمكنني الحديث عن غوارديولا فهو غني عن التعريف، وعقلية الفريق هي تحقيق الانتصارات وفقط”.

وختم كلامه: “فزت بالبريميرليغ وفزت بجائزة أفضل لاعب في الدوري و أريد المزيد”.