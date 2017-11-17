محرز: “أريد الفوز على الفريق الأفضل في البريميرليغ” 

تحدث رياض محرز عن مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة غدا السبت، في الدوري الإنجليزي، وأكد أنه يريد الفوز على فريق غوارديولا.

وقال محرز لقناة “بيين سبورتس” القطرية: “مانشستر سيتي يغرّد خارج السرب، وهو الفريق الأفضل في الدوري لحد الآن وهذه حقيقة”.

وأضاف: “سنحاول اللعب على نقاط قوتنا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فزنا عليهم في مناسبتين ونريد المزيد”.

وتابع: “من الصعب تحديد نقاط ضعف مانشستر سيتي، لكننا سنحاول الفوز عليهم خاصة أن المباراة فوق أرضنا”.

في نفس السياق علق محرز، على توالي المدربين في الفريق منذ بداية الموسم ووضعهم الحالي مع المدرب “كلود بويال”.