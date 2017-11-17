عاجل

محرز: “أريد الفوز على الفريق الأفضل في البريميرليغ” 

الرياضة
  • -
  • 0
محرز: “أريد الفوز على الفريق الأفضل في البريميرليغ” 
بقلم أمير بهلول

تحدث رياض محرز عن مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة غدا السبت، في الدوري الإنجليزي، وأكد أنه يريد الفوز على فريق غوارديولا.

وقال محرز لقناة “بيين سبورتس” القطرية: “مانشستر سيتي يغرّد خارج السرب، وهو الفريق الأفضل في الدوري لحد الآن وهذه حقيقة”.

وأضاف: “سنحاول اللعب على نقاط قوتنا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فزنا عليهم في مناسبتين ونريد المزيد”.

وتابع: “من الصعب تحديد نقاط ضعف مانشستر سيتي، لكننا سنحاول الفوز عليهم خاصة أن المباراة فوق أرضنا”.

في نفس السياق علق محرز، على توالي المدربين في الفريق منذ بداية الموسم ووضعهم الحالي مع المدرب “كلود بويال”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital