محرز: “أريد المشاركة في مونديال 2022” !

أبدى “رياض محرز” عن إعجابه بالمنشآت القطرية لمونديال 2022، مؤكدا أن المونديال في بلاد عربية هو فخر للجميع.

وقال “محرز” في تصريح لقناة “بيين سبورتس”: “إنها مفخرة لنا كعرب عندما تنظم قطر كأس العالم”.

وأضاف: “شاهدنا عن قرب آخر الإستعدادات، وبصراحة المنشآت الرياضية حاضرة والاستعدادات ايضا، شاهدنا العديد من الأشياء الرائعة في هذا البلد”.

وتابع: “الملاعب قريبة لبعضها البعض وهذا ما لم نشاهده في النسخ السابقة، أظن أن مونديال 2022 سيكون إستثنائيا”.

وختم كلامه: “شخصيا أتمنى أن أكون حاضرا رفقة المنتخب الجزائري في مونديال قطر 2022”.