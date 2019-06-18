محرز: “أريد المشاركة في مونديال 2022” !

أبدى “رياض محرز” عن إعجابه بالمنشآت القطرية لمونديال 2022، مؤكدا أن المونديال في بلاد عربية هو فخر للجميع.
وقال “محرز” في تصريح لقناة “بيين سبورتس”: “إنها مفخرة لنا كعرب عندما تنظم قطر كأس العالم”.
وأضاف: “شاهدنا عن قرب آخر الإستعدادات، وبصراحة المنشآت الرياضية حاضرة والاستعدادات ايضا، شاهدنا العديد من الأشياء الرائعة في هذا البلد”.
وتابع: “الملاعب قريبة لبعضها البعض وهذا ما لم نشاهده في النسخ السابقة، أظن أن مونديال 2022 سيكون إستثنائيا”.
وختم كلامه: “شخصيا أتمنى أن أكون حاضرا رفقة المنتخب الجزائري في مونديال قطر 2022”.
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