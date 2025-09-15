محرز أساسياً مع الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة

سجل الدولي الجزائري رياض محرز، اسمه في التشكيلة الأساسية لفريقه الأهلي السعودي، التي ستواجه اليوم الاثنين نادي ناساف كارشي الأوزبكي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعوّل الأهلي السعودي على نجم “الخُضر” لتحقيق فوز جديد في المسابقة الآسيوية التي تألق فيها الموسم الماضي.

وصنع محرز الحدث خارج المستطيل الأخضر، بعدما استجاب لطلب مؤثر من أحد مشجعي الأهلي الصغار.

وحاول الطفل التقاط صور تذكارية مع النجم الجزائري، غير أن رجال الأمن منعوه من الوصول إليه. لكن محرز تدخل شخصياً، وصعد إلى المدرجات ليحقق أمنية الطفل بنفسه. ما دفع الأخير إلى ذرف الدموع تأثراً بهذه اللفتة الإنسانية الرائعة.