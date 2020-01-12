محرز أساسيا أمام أستون فيلا

الرياضة
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محرز أساسيا أمام أستون فيلا
بقلم كريم.تيغرمت

سيشارك الدولي الجزائري رياض محرز، أساسيا في المباراة التي ستجمع ناديه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بأستون فيلا، ضمن الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب غوارديولا، والتي شهدت تواجد اسم رياض محرز.

ويتواجد قائد الخضر، في أحسن مستوياته مؤخرا، حيث كان حاسما في معظم المباريات التي شارك فيها أساسيا رفقة السيتي.


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