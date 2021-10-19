محرز أساسيا أمام كلوب بروج في منافسة رابطة الأبطال

سيكون الدولي الجزائري رياض محرز على موعد اليوم مع تنشيط مباراة مانشيستر سيتي أمام كلوب بروج البلجيكي أساسيا بملعب “جان برايدال” في العاصمة البلجيكية، لحساب الجولة الثالثة من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

و سيعود قائد الخضر إلى الملعب الذي سجل فيه أولى أهدافه في منافسة “التشمبينزليغ” بقميص ليستر سيتي أمام نفس المنافس في 2016.

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