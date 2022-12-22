محرز أساسيا أمام ليفربول في قمة كأس “كاراباو”

أعلن الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ليفربول.

وتُلعب المواجهة المُنتظرة بداية من الساعة الـ21:00 بملعب الاتحاد لحساب الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة الانجليزية.

وقرر المدرب الاسباني للسيتي، بيب غوارديولا، اشراك النجم الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا.

وتُعتبر هاته المواجهة الأولى للسيتي بعد نهاية منافسة كأس العالم قطر 2022.