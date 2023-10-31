محرز أساسيا رفقة الأهلي أمام أبها في منافسة الكأس

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب يايسيله أمام نادي أبها.

و ستلعب المباراة المنتظر، أن تكون مثيرة، اليوم الثلاثاء، بملعب “الأمير عبد الله الفيصل” في الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

و يسعى قائد الخضر و رفقائه للتأهل إلى الدور المقبل. على أمل حصد كأس السعودية التي تعتبر الأغلى بعد البطولة التي يتصارع عليها أندية كبار مثل النصر و الهلال.

وسيلعب محرز باريحية كبيرة في المباراة،ذ. بحكم انه يعتبر الأفضل في ناديه عكس البعض من رفقائه الذين انتقدهم جمهور الأهلي مثل المهاجم فيريمينيو.

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