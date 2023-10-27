محرز أساسيا رفقة الأهلي أمام الهلال في كلاسيكو السعودية

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لفريقه الأهلي السعودي في مباراة الغريم الهلال في قمة دوري روشن السعودية.

ويسعى القائد رياض محرز لقيادة رفقائه للفوز بالثلاث النقاط ضمن اللقاء الذي سيجري ضمن الجولة 11 بملعب “الملك فهد الدولي”.

كما ستكون المواجهة خاصة أمام حارس الهلال السعودي. المغربي بونو الذي يملك الخبرة و التجربة الكافية التي ستجبر الجزائري محرز على ايجاد الحلول لدك شباكه.