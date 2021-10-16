محرز أساسيا رفقة السيتي في مواجهة بيرنلي

سيسجل الدولي الجزائري رياض محرز، مشاركته أساسيا، اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع فريقه مانشستر سيتي، بنادي برنلي، ضمن البريمرليغ.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، القائمة التي سيدخل بها غوارديولا، هذه المواجهة، والتي ضمت اسم محرز

وستكون هذه المباراة، هي الثانية التي يشارك فيها قائد الخضر، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه، منذ انطلاق الموسم الجاري.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجع رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، بفريق بيرنلي، تدخل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.