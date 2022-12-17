محرز أساسيا رفقة السيتي في مواجهة جيرونا

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، نادي جيرونا، في مباراة ودية تحضيرية.

وكشفت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، التشكيلة الأساسية التي يتبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم محرز.

كما يسعى مدرب السيتي، منح وقت لاعب لنجمه الدولي الجزائري، قصد تحضيره لاستئناف المنافسة الرسمية.