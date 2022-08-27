محرز أساسيا رفقة السيتي في مواجهة كريستال بلاص
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشيتر سيتي، اليوم السبت، الضيف كريستال بلاص، صمن الجولة الرابعة من البريمرليغ.
وكشف إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم محرز.
كما يعول المدرب بيب غوارديولا، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز بهذا اللقاء.
🔵 NOTRE ONZE 🔵
XI | Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Haaland, Foden
SUBS | Ortega Moreno, Gundogan, Alvarez, Gomez, Palmer, Gomes, Lewis, Knight, Wilson-Esbrand#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/SIHIuxfhzH
— Manchester City (@ManCityFra) August 27, 2022
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