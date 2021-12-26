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الرياضة

محرز أساسيا رفقة السيتي في مواجهة ليستر

بقلم كريم.تيغرمت
محرز أساسيا رفقة السيتي في مواجهة ليستر
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يشارك الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، أساسيا، في المباراة التي ستجمع ناديه مانشستر سيتي، بنادي ليستر سيتي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، التشكسلة الأساسية التي ستخوض هذه المباراة، والتي تواجد ضمنها اسم محرز.

كما يأتي اعتماد المدرب غوارديولا، على نجمه الجزائري، بالنظر للمستويات الكبيرة التي قدمها في المباريات الأخيرة.

وتعتبر هذه المواجهة، خاصة بالنسبة لرياض محرز، كونه سيواجه فريقه السابق ليستر سيتي، الذي توج رفقته بالدوري الإنجليزي

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