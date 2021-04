محرز أساسيا رفقة السيتي في مواجهة ليستر

وكشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسي التي سيبدأ بها غوارديولا هذه المواجهة، والتي ضمت اسم محرز.

وستكون هذه المباراة خاصة بالنسبة لقائد الخضر، كونه سيواجه فريقه السابق، ليستر سيتي، والذي قاده في وقت سابق لحصد لقب البطولة.

يذكر أن رياض محرز، يقدم أحد أفضل مستوياته هذا الموسم، حيث أختير مؤخرا أفضل لاعب في مانشستر سيتي، لشهر مارس.

