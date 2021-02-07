محرز أساسيا رفقة السيتي في مواجهة ليفربول

الرياضة
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محرز أساسيا رفقة السيتي في مواجهة ليفربول
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه أمسية اليوم الأحد، نادي ليفربول.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، التشكيلة التي سيبدأ بها غوارديولا هذه المباراة، أين ضمت اسم رياض محرز.

ويعول مدرب السيتي، على نجمه الجزائري، في سعيه للإطاحة بليفربول، وفك عقدة “الأنفيلد”، والابتعاد أكثر في ترتيب الدوري الانجليزي.


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