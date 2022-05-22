محرز أساسيا رفقة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم أمام أستون فيلا. التي حملت إسم الدولي الجزائري رياض محرز.

كما سيشارك محرز أساسيا في مباراة الحسم والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بشرط الفوز بالنقاط الثلاث.

كما ستجرى المباراة ضمن الجولة 38 من عمر البريمرليغ بملعب الإتحاد أمام المنافس القوي.

يذكر. ان الفوز بالنقاط الثلاث سيرسّم تتويج الجزائري وزملائه بلقب “البريمرليغ”.

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